А мы им почти поверили: правда о дружбе звезд «Бригады» повергнет в шок

Криминальный сериал «Бригада» стал символом эпохи 90-х. Эта история и сегодня будоражит умы зрителей. Безусловно, в этом есть огромная заслуга актеров, которые искренне смогли показать крепкую дружбу.

Для того чтобы Сергей Безруков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков вжились в свои роли, создатели картины поселили их в одном доме накануне съемок. Режиссер хотел, чтобы актеры смотрелись в кадре естественно. И трюк сработал — в дружбу четверки поверил каждый зритель.

Однако настоящего сближения между исполнителями главных ролей не произошло. Вскоре после съемок их пути разошлись. В одном из интервью Майков честно признался, что уже давно не общается ни с одним из бывших коллег по сериалу. Из всей компании Павел дольше всего поддерживал контакт с Вдовиченковым, однако сейчас они почти не видятся и не разговаривают. Также поначалу Майков и Дюжев поздравляли друг друга с днем рождения, но потом и это сошло на нет. Получается, вся их искренность и самоотверженность на экране — это всего лишь хорошая актерская игра.