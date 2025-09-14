«А мог стать “Игрой престолов”»: 4 сезон «Ведьмака» похоронили еще до премьеры — хватило пары кадров с Хемсвортом в роли байкера-Геральта

Больше всего претензий, на удивление, не к Лоренсу Фишберну.

Netflix наконец показал первый тизер четвертого сезона «Ведьмака», который выйдет 30 октября, но вместо ажиотажа — волна разочарования и иронии. Лиам Хемсворт в роли Геральта вызвал у фанатов смешанные чувства: одни признают, что он выглядит неплохо, но другие… «будто это не Ведьмак, а профессиональный рестлер или байкер из дешевого сериала».

Костюм Геральта — кожаная куртка с заклепками — после премьеры новых серий явно станет мемом.

«Выглядит как средний злодей из сериала про байкеров 90-х», «Это не Ведьмак, это участник рок-фестиваля» — пишут пользователи.

Другие поклонники франшизы отмечают, что Хемсворт слишком «чистый» и голливудский для роли мутанта-отщепенца:

«Выглядит как австралийский серфер, а не хриплый охотник на монстров».

Но главный гнев публики направлен не на актера, а на сценаристов и продюсеров. Фанаты напоминают: Генри Кавилл ушел из-за творческих разногласий — он хотел верности книгам, а создатели предпочли «фанфик». Комментарии на Reddit единодушны:

«Дело не в Хемсворте, а в том, что шоу уже мертво», «Это не адаптация, а издевательство над исходным материалом».

Многие зрители заявляют, что просто не будут смотреть сериал после ухода Кавилла, ведь для них «Ведьмак» закончился на третьем сезоне. Ну а остальные просто ждут финала с любопытством:

«Хочется насладиться крахом проекта, который мог бы стать новой “Игрой престолов”, но стал пародией на самого себя».

