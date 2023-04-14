А мальчик-то вырос: гляньте на повзрослевшего Мишку из «Восьмидесятых»

18 лет жизни, а за спиной уже почти 30 готовых проектов! Да, вы не ослышались! Кто это такой? Да все просто — актер Егор Губарев, игравший в таких популярных сериалах как «Восьмидесятые» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Хотите узнать, как изменилась его внешность спустя долгое время? Тогда скорее читайте далее.

Внешность парня в довольно юном возрасте поразила многих режиссеров и сценаристов, иначе нельзя объяснить его популярность на экранах. Парень харизматичный, симпатичный и привлекательный. В сериалах он был с длинными волосами, небольшими губами и выразительным взглядом. Но что случилось с ним спустя столько лет? Давайте посмотрим на его фотографии прямо сейчас!

Егор Губарев — это мечта любой девушки. На последних кадрах видно, что он немного изменил свой стиль. Сейчас Егор одевается по современным стандартам, крутит частенько свои длинные волосы. На первый взгляд может показаться, что он слегка поправился, но так ли это? Может быть, освещение играет свою роль. Как бы там ни было, но со временем парень стал более мужественным, теперь он выглядит гораздо лучше. Да, время идет и детки растут!