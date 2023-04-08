А кудри дедушкины: Екатерина Стриженова похвалилась красавцем-внуком (фото)

Семью Екатерины Стриженовой можно считать образцово-показательной. Актриса вот уже 35 лет счастлива вместе с мужем Александром Стриженовым. Пара успела обзавестись двумя дочками и внуком.

Первенцу Анастасии Грищенко исполнилось пять лет. По этому торжественному случаю актриса похвалилась красавцем-внуком, опубликовав его фотографию в своих социальных сетях.

Малыш задорно улыбается в камеру, но большее внимание публики привлекли его золотистые волосы. Кудри у звездного наследника явно дедушкины. Да и характер, судя по всему, серьезный.

В подписи к снимку именинника Стриженова призналась, что в семье его называют не иначе как Петя Петрович. Похвасталась артистка и тем, что виновник торжества в столь юном возрасте уже умеет читать.