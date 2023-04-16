А какой пронзительный взгляд: только посмотрите на Талызину в ее первой роли (фото)

Пик популярности Валентины Талызиной пришелся на 70-е. Именно тогда были показаны ленты, сделавшие ее всесоюзной звездой, среди которых «Зигзаг удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня». Однако начала кинокарьеру артистка еще в 1963 году, когда ей было всего 28 лет.

В то время Талызина уже давно закончила ГИТИС и служила в Театре имени Моссовета. Актриса активно участвовала в постановках, но однажды режиссеры Леонид Агранович и Владимир Семаков пригласили ее в свой детектив «Человек, который сомневается».

В черно-белой ленте театральной звезде досталась роль Инны, следователя-практиканта. В кадре артистка красуется аккуратной прической каре и поражает зрителей своим пронзительным и серьезным взглядом, несмотря на столь молодой возраст.

Небольшая роль не сделала Талызину знаменитостью. В следующий раз на съемочной площадке она появилась только спустя четыре года, но после этого ее карьера пошла в гору. В итоге актриса приняла участие в 136 фильмах и сериалах, а последние три года занята лишь на сцене Театра имени Моссовета.