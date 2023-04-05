«А как же Валюха?»: ахнете, увидев девушку Вована из «Реальных пацанов»

Владимир Селиванов, любимый зрителями за роль Вована в ситкоме «Реальные пацаны», показал свою девушку. Известный блогер Александра Калмыкова под стать своему творческому возлюбленному, который не так давно начал еще и музыкальную карьеру.

Это одна из самых обожаемых пар среди звездных тандемов отечественного шоу-бизнеса. Совместные публикации в личном блоге Владимира набирают десятки тысяч отметок «нравится». Не стал исключением и этот пост. На кадрах влюбленные пытаются воспроизвести знаменитую сцену из «Титаника», где герой ДиКаприо, стоя на носу лайнера, держит за талию Кейт Уинслет.

От сексапильной загорелой брюнетки, облаченной в завязанную выше талии футболку и фантазийное бикини черного цвета, не отвести глаз. Собранные в аккуратный пучок волосы выгодно подчеркивают безупречные контуры лица Калмыковой, а сережки в виде колец становятся стильным завершением ее облика.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от такой красоты. «Ты что Валюхе изменяешь?», «Вован, ты что Валю с тремя детьми бросил?» — иронизировали комментаторы, намекая на Валю (любовный интерес актера в сериале «Реальные пацаны»).