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«А как же Валюха?»: ахнете, увидев девушку Вована из «Реальных пацанов»

5 апреля 2023 21:00
«А как же Валюха?»: ахнете, увидев девушку Вована из «Реальных пацанов»

Подписчики напоминают о ней актеру при каждом удобном случае.

Владимир Селиванов, любимый зрителями за роль Вована в ситкоме «Реальные пацаны», показал свою девушку. Известный блогер Александра Калмыкова под стать своему творческому возлюбленному, который не так давно начал еще и музыкальную карьеру.

Это одна из самых обожаемых пар среди звездных тандемов отечественного шоу-бизнеса. Совместные публикации в личном блоге Владимира набирают десятки тысяч отметок «нравится». Не стал исключением и этот пост. На кадрах влюбленные пытаются воспроизвести знаменитую сцену из «Титаника», где герой ДиКаприо, стоя на носу лайнера, держит за талию Кейт Уинслет.

«А как же Валюха?»: ахнете, увидев девушку Вована из «Реальных пацанов»

От сексапильной загорелой брюнетки, облаченной в завязанную выше талии футболку и фантазийное бикини черного цвета, не отвести глаз. Собранные в аккуратный пучок волосы выгодно подчеркивают безупречные контуры лица Калмыковой, а сережки в виде колец становятся стильным завершением ее облика.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от такой красоты. «Ты что Валюхе изменяешь?», «Вован, ты что Валю с тремя детьми бросил?» — иронизировали комментаторы, намекая на Валю (любовный интерес актера в сериале «Реальные пацаны»).

Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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