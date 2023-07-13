А как же обязательства? Мисс Россию Линникову раскритиковали из-за отъезда в США

Анна Линникова познакомилась с американцем Джексоном Хинклом после конкурса «Мисс Вселенная». Практически сразу между молодыми людьми завязался роман, а в своих социальных сетях модель подтвердила их отношения.

Теперь Анна вынуждена жить на два города. Она признается в любви Санкт-Петербургу, но не так давно отправилась к возлюбленному в Майами. О путешествии и жизни за границей она откровенно рассказала в своем блоге, но столкнулась с критикой подписчиков.

Как отметили пользователи Сети, после победы на конкурсе «Мисс Россия» девушка оказалась связана контрактными обязательствами. Она должна представлять страну и заниматься благотворительностью, но вместо этого обустраивает жизнь в США.

«А как же титул? Разве действующая мисс не связана контрактными обязательствами на год, в числе которых благотворительность, участие в кастингах и прочее?»

— недоумевают пользователи Сети.

Сама Анна пока никак не прокомментировала волну негатива в свой адрес. Модель продолжает откровенно рассказывать о жизни с избранником и даже не упоминает предстоящий конкурс «Мисс Мира», в котором она должна представлять Россию.