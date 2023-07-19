А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети

Николай Наумов прославился благодаря КВН, где выступал в составе команды «Парма». Но оглушительную популярность артист получил после выхода сериала «Реальные пацаны», где ему была отведена главная роль. Вся страна наблюдала за развитием отношений между простаком Коляном и дочкой бизнесмена Лерой. Поклонники шоу были уверены, что между актерами на самом деле настоящие чувства.

Но, к их сожалению, Николая Наумова и Зою Бербер связывали только рабочие отношения. Актер уже давно женат на Альбине Сафиной, которая подарила ему троих детей — двух мальчиков и девочку. Избранница Николая окончила Пермский государственный университет, однако работать по специальности не стала. Альбина как образцовая восточная жена занимается домом и воспитанием детей.

Поклонники, увидев реальную супругу Николая, не скрыли своего недоумения. Внешне Сафина сильно проигрывает эффектной Лере. У Альбины маленькие глаза, длинный нос и невыразительные черты лица. «В сериале у Николая жена намного красивее», «А как же Лера?», «Жена вообще никакая», — раскритиковали внешность Сафиной пользователи Сети.