Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А говорят, идеальных не бывает: полуголый Лазарев заставил женщин пищать от восторга

А говорят, идеальных не бывает: полуголый Лазарев заставил женщин пищать от восторга

13 июня 2023 15:45
А говорят, идеальных не бывает: полуголый Лазарев заставил женщин пищать от восторга

Пикантный снимок звезды попал в Сеть.

Сергей Лазарев не только талантлив, но и невероятно красив. Музыкант уже разбил не одно женское сердце, но останавливаться не намерен.

Певец остается в потрясающей физической форме, хоть это и дается ему с большим трудом. По словам звезды, когда-то он мог есть шоколад плитками, но при этом не поправлялся ни на грамм. Теперь же, как признался эффектный брюнет, каждая съеденная конфета «тут же следует в бока».

В любом случае Лазареву удается выглядеть на все сто. В социальных сетях артист обнародовал снимок, на котором запечатлен полуголым. Подтянутый торс и накачанные руки знаменитости заставили женщин пищать от восторга. И хоть говорят, что идеальных не бывает, музыкант доказывает обратное.

А говорят, идеальных не бывает: полуголый Лазарев заставил женщин пищать от восторга

«Ты такой красивый, безупречный и в прекрасной форме. Обожаю», «Суперкрасивый», «Всегда идеален», «Шикарная форма», — осыпали комплиментами звезду многочисленные поклонницы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше