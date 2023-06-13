А говорят, идеальных не бывает: полуголый Лазарев заставил женщин пищать от восторга

Сергей Лазарев не только талантлив, но и невероятно красив. Музыкант уже разбил не одно женское сердце, но останавливаться не намерен.

Певец остается в потрясающей физической форме, хоть это и дается ему с большим трудом. По словам звезды, когда-то он мог есть шоколад плитками, но при этом не поправлялся ни на грамм. Теперь же, как признался эффектный брюнет, каждая съеденная конфета «тут же следует в бока».

В любом случае Лазареву удается выглядеть на все сто. В социальных сетях артист обнародовал снимок, на котором запечатлен полуголым. Подтянутый торс и накачанные руки знаменитости заставили женщин пищать от восторга. И хоть говорят, что идеальных не бывает, музыкант доказывает обратное.