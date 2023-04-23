А говорит, что одинок: внешность любимой женщины Соседова больше не секрет

Личная жизнь Сергея Соседова обросла большим количеством слухов. Музыкальный критик не раз каялся: у него были страстные романы, но человек он слишком ветреный, чтобы создать крепкую семью. И все же шоумен несколько лукавит.

Соседов напрасно говорит, что одинок. В жизни знаменитости есть любимая женщина, с которой он неразлучен. Скромную квартиру на окраине Москвы Сергей делит со своей мамой — 86-летней Антониной Петровной.

Не так давно шоумен обнародовал в соцсетях совместное фото с родительницей. У поклонников, наконец, появилась возможность увидеть, как выглядит та, в ком критик души не чает.

Звезда экрана ранее заметил, что не видит ничего предосудительного в том, что до сих пор продолжает жить с матерью. По уверению знаменитости, главное, что и он, и Антонина Петровна чувствуют себя комфортно под одной крышей.