А говорили, что ловелас: Александр Лазарев-младший больше 30 лет верен этой красавице (фото)
Еще в юности артист встретил свою вторую половинку.
Александр Лазарев-младший за годы карьеры снялся во многих фильмах и сериалах. Он никогда не боялся экспериментальных проектов, но чаще всего появлялся на экране в амплуа героя-любовника. Многие поклонники были уверены, что и вне сцены артист не страдает от отсутствия женского внимания, однако их догадки были далеки от правды.
Как оказалось, еще в 14 лет он встретился с Алиной Айвазян. Молодые люди общались в одной компании, а спустя некоторое время начали встречаться и вот уже 30 лет живут вместе. И за годы брака они воспитали двох детей, Полину и Сергея.
Лазарев не скрывает, что в их семье есть конфликты. Однако им всегда удается находить компромисс, поэтому все ссоры заканчиваются объятиями.
«Конечно, у нас бывают конфликты, как и во всех семьях, но в серьезные ссоры это не переходит, потому что мы уже слишком хорошо знаем друг друга», — признавался артист.