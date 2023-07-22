А говорили, что ловелас: Александр Лазарев-младший больше 30 лет верен этой красавице (фото)

Александр Лазарев-младший за годы карьеры снялся во многих фильмах и сериалах. Он никогда не боялся экспериментальных проектов, но чаще всего появлялся на экране в амплуа героя-любовника. Многие поклонники были уверены, что и вне сцены артист не страдает от отсутствия женского внимания, однако их догадки были далеки от правды.

Как оказалось, еще в 14 лет он встретился с Алиной Айвазян. Молодые люди общались в одной компании, а спустя некоторое время начали встречаться и вот уже 30 лет живут вместе. И за годы брака они воспитали двох детей, Полину и Сергея.

Лазарев не скрывает, что в их семье есть конфликты. Однако им всегда удается находить компромисс, поэтому все ссоры заканчиваются объятиями.