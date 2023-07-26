А Глушко и рад: Королева пустилась во все тяжкие после долгого воздержания

Наташа Королева внимательно следит за своей фигурой. Артистка соблюдает диеты и занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях. При этом в исключительных случаях знаменитость позволяет себе отступить от правил.

Так, несколько дней назад Королева вместе со своим мужем Сергеем Глушко стала гостьей на дне рождения звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова. Несмотря на диеты, артистка решила не пропускать праздник, а на самом торжестве предпочла себе ни в чем не отказывать, забыв о запретах.

«Я на свой детокс выпила апероля. Шикарно пошло!» — признается Королева.

В итоге Королева, как и ее супруг, осталась довольна вечеринкой. По словам знаменитости, она уже давно не была на таких веселых праздниках и счастлива поздравить своего друга с 38-летием.