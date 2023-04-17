А глаза дедушкины: посмотрите на необычную внучку Янковского (фото)

Олег Янковский дважды становился дедом. Его внук Иван появился на свет в 1990 году, а спустя пять лет родилась внучка Елизавета. И младшая наследница, как и ее брат, решила связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Так, 27-летняя Лиза сначала стала студенткой Школы-студии МХАТ, а потом — ГИТИСа. В кино же дебютировала в 2018 году, сыграв в картине Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Сегодня Янковская активно покоряет российский шоу-бизнес. В ее копилке уже 10 проектов, а режиссеры давно доверяют ей главные роли. Например, именно она воплотила на экране роль поэтессы Ники Турбиной в биографичной драме «Ника».

Поклонники раз от раза расхваливают игру перспективной артистки. По их мнению, Янковская привлекает внимание не только своим талантом, но и необычной внешностью. Девушка одновременно похожа на своего деда и отца, а ее пронзительный взгляд завораживает даже на снимках.