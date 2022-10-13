А ей точно 70 лет? Иветти из «Клона» ошарашила публику стальным прессом
Артистка поделилась своим пикантным фото.
Вера Фишер блистала на экране в роли Иветти из популярного сериала «Клон». С момента выхода этого проекта на экраны прошло более 20 лет, но за это время актриса практически не изменилась.
Звезда экрана активно ведет социальные сети, где часто радует поклонников своими фото и видео. Одна из публикаций Фишер ошарашила интернет-пользователей. В кадре артистка предстала в коротких шортиках и рубашке, благодаря чему блеснула стройной фигурой и стальным прессом.
Такого от знаменитости фолловеры точно не ожидали. В комментариях они засыпали актрису комплиментами и задались вопросом о том, точно ли ей 70 лет.
«Обладательница неповторимой красоты, бесподобной и незаменимой! Какая красивая муза! Каждый день ты становишься только прекраснее», — подметил один из фанатов Фишер.
Были и такие, кто попросил артистку раскрыть секрет своей диеты. Звезда действительно может поделиться своим уникальным опытом, поскольку однажды ради роли всего за две недели избавилась от 12 килограмм, похудев на четыре размера.