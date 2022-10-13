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А ей точно 70 лет? Иветти из «Клона» ошарашила публику стальным прессом

13 октября 2022 13:45
А ей точно 70 лет? Иветти из «Клона» ошарашила публику стальным прессом

Артистка поделилась своим пикантным фото.

Вера Фишер блистала на экране в роли Иветти из популярного сериала «Клон». С момента выхода этого проекта на экраны прошло более 20 лет, но за это время актриса практически не изменилась.

Звезда экрана активно ведет социальные сети, где часто радует поклонников своими фото и видео. Одна из публикаций Фишер ошарашила интернет-пользователей. В кадре артистка предстала в коротких шортиках и рубашке, благодаря чему блеснула стройной фигурой и стальным прессом.

Такого от знаменитости фолловеры точно не ожидали. В комментариях они засыпали актрису комплиментами и задались вопросом о том, точно ли ей 70 лет.

А ей точно 70 лет? Иветти из «Клона» ошарашила публику стальным прессом

«Обладательница неповторимой красоты, бесподобной и незаменимой! Какая красивая муза! Каждый день ты становишься только прекраснее», — подметил один из фанатов Фишер.

Были и такие, кто попросил артистку раскрыть секрет своей диеты. Звезда действительно может поделиться своим уникальным опытом, поскольку однажды ради роли всего за две недели избавилась от 12 килограмм, похудев на четыре размера.

Фото: Кадр из сериала «Клон», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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