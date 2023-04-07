«А это ее дети?»: Зара поразила народ снимком сыновей (фото)

Певица Зара удивила поклонников публикацией о своих детях — Максиме и Даниле. Теплые пожелания она адресовала им по случаю Дня сына. К посту прикрепила кадры совместной фотосессии. А в Сети удивились, как сильно звездные отпрыски не похожи на знаменитую маму. «А это ее дети?» — интересовались пользователи и не боялись показаться бестактными.

Впрочем, общего у мамы и детей действительно немного. К сходствам можно причислить лишь пышную шевелюру да густые брови. Небольшие глаза, широкие скулы и крупные носы — у поклонников сложилось впечатление, что певица не участвовала в процессе создания наследников. Массивные черты их лиц так непохожи на геометрически выверенные пропорции артистки. То же самое можно сказать и про маленький, более аккуратный рот. Облику мальчиков больше присущи восточные черты, хотя по мере взросления все может измениться.