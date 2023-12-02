«А что это вы здесь делаете, а?!»: как сложилась судьба улыбчивого лоботряса с сачком из фильма Климова

Слава Царев — актер, известный своей ролью мальчика с сачком в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Правда, как это случается со многими, несмотря на обладание уникальной внешностью, комический талант в большом кино Цареву реализовать не удалось, а быстрая слава так же быстро осталась в прошлом, как и обрушилась на мальчишку.

В начале своей карьеры Царев снялся в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев», где исполнил роль помощника литейщиков. После этого было несколько малоизвестных эпизодических ролей, а также служба на флоте в течение целых трех лет.

Однако по возвращении из армии Царев уже не был узнаваем, а режиссеры забыли о нем. Царев продолжал мечтать о карьере в кино, ходил на пробы, но вынужден был работать где попадется — сторожем, дворником, рабочим на заводе. У молодого мужчины была семья — жена и сын, но брак просуществовал всего пять лет.

Позже он женился второй раз на женщине по имени Людмила и прожил с ней почти 30 лет в московском Бутово. В итоге Царев получил инвалидность из-за серьезных проблем с ногой. По словам знакомых, Слава всегда был добрым и отзывчивым человеком. Но в 2006 году он скончался в возрасте 55 лет, не сумев оправиться от второго инсульта.