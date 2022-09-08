«А что это вы тут делаете?»: россияне не позавидуют судьбе мальчика с сачком

Вячеслав Царев прославился благодаря комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Именно он воплотил одного из самых запоминающихся героев картины — мальчика с сачком. Многие зрители были уверены, что в скором времени увидят восхождение новой звезды комедии, однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

После выхода черно-белой комедии он продолжил сниматься. Эффектная внешность и талант пленили режиссеров, поэтому Царева можно увидеть и у Тарковского в «Андрее Рублеве», и в музыкальной сказке «В тринадцатом часу ночи» Ларисы Шепитько. После нее он неожиданно пропал с экранов.

Дело в том, что Царева забрали в армию. После трех лет, отданных советскому флоту, он не смог вернуться в кинематограф и посвятил свою жизнь низкоквалифицированным работам. Из-за тяжелого труда Вячеслав пристрастился к горячительным напиткам и так и не смог избавиться от зависимости.

В итоге артист не вернулся на экраны. Он два раза был женат и скончался в 2006 году, не справившись с последствиями инсульта. Общество некрополистов не оставило без внимания трагедию и установило специальный памятник на могиле артиста, увековечив его яркую, но короткую карьеру в кино.