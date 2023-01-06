«А чего это вы тут делаете, а?»: почему в СССР забыли о втором Крамарове

Поклонники фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» хорошо запомнили мальчика с сачком. Его коронная фраза «А чего это вы тут делаете, а?» быстро ушла в народ. Лопоухий с залихватской ухмылкой парень постоянно появлялся в кадре будто не вовремя, чем очень веселил зрителей. Но если персонаж в историю кино попал, то об исполнителе этой роли Вячеславе Цареве в СССР быстро забыли.

На съемочной площадке он оказался случайно: режиссер Элем Климов увидел его в автобусе и тут же пригласил в фильм, специально для него добавив в сценарий героя. Цареву прочили славу второго Крамарова из-за комического таланта и несерьезной внешности. Ему начали поступать все новые предложения о работе: к 18 годам Вячеслав уже снялся в «Андрее Рублеве» и «В тринадцатом часу ночи». Но затем он пропал с экранов.

Царев три года отслужил на флоте, а после дембеля не стремился вернуться в кино. Он начал вести довольно пассивный образ жизни и даже не пытался найти постоянную работу. Вячеслав подрабатывал то грузчиком, то сторожем или дворником. Врожденное чувство лени не позволило ему получить образование, пишет Дзен-канал «Синема — графия ». Царев умер в 2006 году в возрасте 55 лет после инсульта.