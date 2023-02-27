А была такой симпатичной: как выглядит модель, удалившая ребра ради сходства с героиней мультика

Пикси Фокс с детства не была в восторге от своей внешности. Она замечала все больше и больше недостатков и однажды решилась на кардинальное перевоплощение, взяв за эталон Джессику Рэббит, героиню мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?».

Чтобы приблизиться к идеалу, Пикси удалила себе несколько ребер и сделала маммопластику. Помимо этого, она изменила и лицо: вставила импланты в веки и решилась на пластику ушей. Всего же за несколько лет она прошла через 200 операций, которые обошлись ей в 250 тысяч долларов.

Сегодня Пикси считает свое тело совершенным и полностью довольна результатом, однако далеко не все поклонники поддерживают ее. Часть пользователей Сети, обсуждая ее снимки, активно критикует модель. По их мнению, она выглядит неестественно и подает весьма негативный пример своим юным фанатам.