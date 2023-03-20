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А была роковой красоткой: схватитесь за сердце, увидев звезду «Уроков французского» спустя годы

20 марта 2023 08:00
А была роковой красоткой: схватитесь за сердце, увидев звезду «Уроков французского» спустя годы

Теперь в этой пенсионерке с трудом можно узнать актрису.

Жизненный путь Галины Яцкиной можно считать насыщенным и даже непредсказуемым. Как артистка она прославилась благодаря главным ролям в культовых драмах «Женщины» и «Уроки французского». А последняя картина до сих пор вызывает сильные эмоции даже у юных зрителей.

Но этой одарённой красавица не удалось удержаться на больших экранах. В 90-е годы она забросила актёрскую карьеру и занялась бизнесом. Бывшая звезда советских фильмов стал покупать одежду в Китае и перепродавать ее на рынке. По всей видимости, эта работа пришлась ей не по душе, и она уехала в Финляндию, чтобы преподавать.

Долгие съёмочные будни, переезды и четыре брака не могли пройти бесследно. И сегодня в 78-летней пенсионерке уже трудно узнать ту роковую красавицу с пронзительным взглядом и милой улыбкой. Актриса утратила нежные черты лица и былое очарование.

А была роковой красоткой: схватитесь за сердце, увидев звезду «Уроков французского» спустя годы
Фото: Кадр из фильма «Половодье» (1962), кадр из программы «Преображение»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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