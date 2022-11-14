«А была неиспорченная»: пикантный снимок Ходченковой вызвал оторопь россиян

Светлана Ходченкова известна не только своими карьерными успехами, но и красотой. Знаменитость может похвастаться спортивной фигурой, которую, как оказалось, получила благодаря занятиям на пилоне. Однако поклонники не оценили увлечение кумира.

В социальных сетях, где артистка поделилась чувственным снимком с одной из тренировок, фанаты не поскупились на критику. Они осудили Ходченкову за сами занятия и за фотографию, посчитав ее чересчур откровенной для публичного блога.

«Все крутится на пилонах в 40 лет! Нет, все хорошо в меру. А была такая чудесная, неиспорченная девушка в фильме „Благословите женщину“», «Зачем публично именно такое выкладывать?» — пишут пользователи Сети.

Также многие призвали знаменитость отказаться от диет и обратить внимание на свое здоровье. По мнению подписчиков, Ходченкова выглядит болезненно, а своей худобой подает плохой пример публике.