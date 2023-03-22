А Бубликов-то не простачок: тайна звезды «Служебного романа» повергла народ в шок

Персонажа комедии «Служебный роман» по фамилии Бубликов запомнили все, хоть ему и выделили мало экранного времени. В течение всего фильма герой наблюдал за стройными ножками сотрудниц, которые лишали его покоя.

Роль многострадального Бубликова исполнил Петр Щербаков. Как и его персонаж, он был падок на женскую красоту. Но это пристрастие стало проклятием для пассии актера Галины Лиштвановой. Она работала администратором в театре «Современник», где служил Щербаков. Он был старше Лиштвановой на 14 лет, но это не помешало им закрутить роман. Примечательно, что их отношения начались почти сразу же после смерти жены актера.

Галина приняла сына Щербакова от первой супруги как родного. Вскоре она забеременела, но артист не спешил звать ее под венец. После рождения дочери Щербаков начал изменять Лиштвановой и даже не пытался это скрывать. Оскорбленная Галина собрала вещи и ушла.

Актер не интересовался судьбой своей дочери и никогда не признавал ее. Более того, он хотел, чтобы Лиштванова уволилась из театра. Но она была непоколебима, и поэтому из «Современника» ушел он. Актер всю жизнь скрывал «тайную» дочь от публики в страхе общественного порицания, но правда все же всплыла наружу. Поклонники артиста были в шоке, узнав, что Бубликов не такой уж и простачок, каким казался, а весьма циничный и беспринципный человек.