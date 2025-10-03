А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

Про этого только сплетничали, но теперь актер сам признался.

Вот уж о чем фанатские мифы гуляют до сих пор — так это о кастинге «Властелина колец». Сколько лет прошло, а споры не утихают: кто мог сыграть Арагорна, кто Боромира, а кого Питер Джексон вообще не рассматривал. На этот раз слухи развеял сам Шон Бин.

Признание актера

В новом подкасте Happy Sad Confused он признался: в какой-то момент продюсер Барри Осборн действительно хотел видеть его в роли Арагорна.

«В какой-то момент зашла речь об Арагорне, и я знаю, что Барри Осборн, один из продюсеров, очень хотел, чтобы я сыграл Арагорна, но, знаете, я уже согласился на роль Боромира, а потом появился Вигго и сыграл великолепного Арагорна», — сказал Бин.

Бин отказался от Арагорна

И вот тут важно: несмотря на все пересуды, сам актёр никогда всерьёз не рассматривал возможность отказаться от Боромира. К тому же тогда на горизонте был не только он — Арагорна пытались «подцепить» и Дэниел Дэй-Льюис, и ещё пара громких имён. В итоге выбор пал на Вигго Мортенсена, и история доказала, что это попадание в десятку.

Ирония судьбы в том, что Бин, сыгравший персонажа с самым коротким «сроком годности» в Братстве (хотя и появлялся в виде флэшбеков), стал символом всей трилогии. Его смерть в финале первой части — одна из самых эмоциональных сцен франшизы, а реплика «Нельзя просто взять и» превратилась в вечный интернет-мем.

Можно ли представить Шона Бина в образе благородного Странника? Конечно. Его харизма и опыт вполне позволили бы вытащить роль.

Но, честно говоря, попробуйте стереть из памяти Вигго с его суровой улыбкой и голосом лидера, готового повести людей на верную смерть. Трилогия Джексона — редкий случай, когда кастинг оказался настолько точным, что пересматривать его просто бессмысленно.

