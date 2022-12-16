А Баба-Яга не наша: какого «порочащего» факта народ не заметил за 80 лет

Современные дети уже точно не видели мультфильм «Ивашко и Баба-Яга». Его создала студия «Союзмультфильм» в 1939 году. Но, как выяснилось, пересмотреть сейчас старую анимацию будет даже полезно, ведь в кадре хорошо заметно, что советские мультипликаторы пользуются чужими наработками.

Например, на замедленной съемке тело и лицо Ивашки иногда меняется на Микки-Мауса. Типичные движения «диснеевских» героев заметны и в изображении Бабы-Яги.

Оказалось, что в 1934 году на Московском кинофестивале были отсмотрены пленки короткометражных мультфильмов про Микки Мауса, которые отправил Уолт Дисней. Мультипликатор Федор Хитрук оказался очарован работой западных коллег, а особенно тем, как плавно сменяются кадры.

Спустя год на только что открытой студии «Союзмультфильм» начала кипеть работа по производству мультиков. Художники и режиссеры находились под большим влиянием творчества Диснея и активно осваивали его технологии. Вот почему в первых проектах студии герои на самом деле были «не наши», но зрители этого не заметили.