98% свежести, 100% презрения: «все ненавидят» самый рейтинговый сериал MCU по версии Rotten Tomatoes

Новое исследование Rotten Tomatoes показывает, что «Мисс Марвел» — триумфатор с рейтингом 98%, лучший среди всех сериалов Marvel (обошли истории Локи, Ванды, Чудо-Человека, Соколиного глаза и даже Лунного рыцаря). Но стоит спуститься от небожителей-критиков на землю, и картина становится пугающей.

Оценка на «Кинопоиск» 5.5, на MyShows 3,3. Разбираемся, что не устраивает людей в самом лучшем сериале MCU по версии RT.

Проклятие «разнообразия»

История Камалы Хан, подростка, обретающего суперсилы через семейную реликвию, сама по себе не плоха. Проблема в том, как Marvel её подали: первая мусульманская супергероиня, пакистанские корни, давление семьи — в студии прошлись по всем клише. Средненького и абсолютно унылого героя попытались сделать важным для киновселенной, не придав ему ни капли харизмы.

Зрители не оценили

Пока критики хвалят «важное высказывание», фанаты ругают топорные диалоги, где лучший друг советует Камале «добавить что-то пакистанское» в костюм; слабый, растянутый сюжет, который явно служит лишь приквелом к фильму «Марвелы»; и общее ощущение, что этот проект снимали для галочки, чтобы подчеркнуть, что Disney топит за разнообразие.

Это кульминация стратегии Marvel четвёртой фазы: заменить харизматичных героев правильными и толерантными персонажами. И как отметили в одной рецензии: «Все ненавидят "Миссис Марвел", и это многое говорит о настоящем и будущем MCU».

Провал «Мисс Марвел» при высоких оценках критиков — это тревожный звоночек. Вселенную спасут и перезапустят только новые «Мстители», во время событий которых от большинства так себе персонажей легко можно будет избавиться.