98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале

8 декабря 2025 14:44
Большинство зрителей вряд ли задумываются об этом настолько серьезно.

Сериал «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» сразу же после выхода заполучил высокую оценку – сейчас он имеет 98% свежести на Rotten Tomatoes. Кратко по сюжету: человечество ловит загадочный инопланетный сигнал, который оказывается генетическим кодом вируса.

Вирус, вырвавшись на свободу, начинает объединять сознания людей в одно коллективное «счастье», порождая при этом новый хаос. И только главная героиня, устойчивая к неизвестной заразе, пытается этому противостоять.

Со зрительской точки зрения – это крутая фантастическая драма с красивой картинкой и напряженным сюжетом. Но что, если взглянуть на эту научную фантастику с точки зрения... науки?

Здесь начинаются интересные и спорные моменты, на которые обратил внимание кандидат биологических наук, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Эксперт выделил две ключевые проблемы, с которыми сталкивается научная достоверность сюжета.

1. Проблема межзвездной «доставки» вируса

Идея передать вирус через радиосигнал сама по себе не лишена смысла: мы и на Земле можем «отправить» вирус, переслав его генетическую последовательность (ту самую цепочку букв A, T, G, C) в другую лабораторию, где его соберут заново.

В сериале даже есть отсылка к этому: сигнал из космоса показан как полоски в четырёх колонках, похожие на результат анализа ДНК. Но для работы с инопланетным сигналом нужно сделать огромное количество натянутых допущений.

Самое главное – генетический код на другой планете с огромной вероятностью был бы совершенно иным. Александр Панчин объясняет это так:

«У клеток есть свой компилятор – дешифровщик последовательности РНК... Это называется генетический код. И вот он на другой планете, скорее всего, получился бы совершенно другим...

Наши биологические вирусы эволюционировали в клетках земной жизни, поэтому у них такой же генетический код, как у тех, кого они заражают. Инопланетные же вирусы, даже сделанные на основе РНК или ДНК, вполне вероятно, вообще не смогут в наших клетках запуститься».

Проще говоря, это как получить программу, написанную на неизвестном языке, и надеяться, что она запустится на вашем компьютере. Без предварительного «знакомства» с земной биологией создать вирус, заражающий людей, практически нереалистично.

2. Проблема связи между заражёнными

Это, пожалуй, самый спорный научный момент. Вирус в сериале не только меняет поведение, но и соединяет умы миллионов людей в единую сеть, где мысли передаются мгновенно и на огромные расстояния. С точки зрения биологии, первая часть возможна в ограниченной степени (как вирус бешенства меняет поведение).

Но вторая часть – глобальная «радиосвязь» между мозгами – упирается в фундаментальные физические ограничения. Александр Панчин указывает на это:

«Биологические ткани неэффективны в создании радиосигналов... То есть биологические организмы чисто физически не могут создавать или эффективно улавливать радиоволны.

Можно, конечно, вживить в мозг какие-нибудь нейроинтерфейсы, но вирус такого сделать не может. И вот это самая большая проблема сериала с научной точки зрения».

В природе существуют удивительные примеры коллективных организмов (как португальский кораблик – колония из тысяч существ, действующих как одно), и даже есть случаи соединения человеческих мозгов (как у сиамских близнецов Кристы и Татьяны Хоган).

Но ничто не приближается к мгновенной глобальной телепатической сети, которую предлагает сериал.

Итог

Как подчёркивает Панчин, с научной точки зрения сюжет построен на очень смелых и малоправдоподобных допущениях, особенно в части физики связи. Однако именно эти допущения и создают ту самую фантастическую драматургию, которая заставляет задуматься: коллективный разум, где нет преступности и все счастливы, – это утопия или антиутопия?

И сериал, как хорошая фантастика, оставляет этот вопрос открытым для зрителя. Смотреть от этого, конечно, не становится менее интересно – просто появляется повод порассуждать и о науке.

Фото: Кадры из сериала «Из многих»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
