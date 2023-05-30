98% людей не знают этих элементарных фактов из географии: будете удивлены

Что греха таить, почти каждый человек планеты Земля считает себя утонченным интеллектуалом и помышляет, что он хотя бы слегка, но все же умнее остальных. И почти каждый человек планеты Земля жестоко ошибается, совершая глупейшие на первый взгляд, но невероятно распространенные «географические» ошибки.

Проверьте себя, достойны ли вы «возвышаться» над большинством, или вам, как и большинству, самое время вернуться на школьную скамью. Нидерланды и Голландия — это одно и то же? Вовсе нет. Нидерланды — это страна, которая включает в себя 12 провинций, в том числе и Голландию, да не одну, а две: Северную и Южную.

Египет находится в Африке? Вот уж дудки. Это трансконтинентальная страна, ведь Суэцкий канал делит Азию и Африку. Вы уверены, что Нил — самая длинная река в мире? Не выдумывайте, самая длинная река в мире — Амазонка, она на 105 километров длиннее Нила.

Цюрих — столица Швейцарии? Нет. Женева? Тоже нет. Формально столицей Швейцарии является Берн, но в ловушку попадают даже самые заядлые любители путешествий и географии.