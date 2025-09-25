97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

А легендарный «Титаник» даже не попал в топ-5.

Если говорить о Леонардо ДиКаприо, то его карьера — это сплошная череда выдающихся ролей и высоких оценок критиков. Но какие же фильмы с его участием получили наивысшие рейтинги?

На сайте Rotten Tomatoes можно увидеть подборку, отражающую мнение критиков со всего мира, где собраны лучшие работы актёра. На вершине рейтинга оказались три картины, которые особенно впечатляют: «Битва за битвой», «Поймай меня, если сможешь» и «Убийцы цветочной луны».

Любопытно, что первое место занимает фильм, который ещё не вышел в прокат — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Его премьера состоится в США 26 сентября, но он уже вызвал невероятный интерес критиков.

Эта подборка показывает, как ДиКаприо умеет выбирать проекты — от динамичных драм и криминальных историй до исторических эпопей и психологических триллеров. Каждая роль здесь уникальна, и рейтинги подтверждают, что критики по всему миру ценят его мастерство.

Ниже — топ-10 лучших фильмов ДиКаприо по версии Rotten Tomatoes с процентом одобрения критиков:

Фильм Год выхода Рейтинг Rotten Tomatoes «Битва за битвой» 2025 97% «Поймай меня, если сможешь» 2002 96% «Убийцы цветочной луны» 2023 93% «Отступники» 2006 91% «Что гложет Гилберта Грейпа» 1993 90% «Титаник» 1997 88% «Начало» 2010 87% «Джанго освобожденный» 2012 87% «Авиатор» 2004 86% «Однажды… в Голливуде» 2019 86%

Этот топ отлично демонстрирует диапазон ДиКаприо — от культового «Титаника» до самых свежих драм и криминальных историй. Даже не вышедший фильм уже взлетел на первую позицию, что только подогревает ожидания зрителей.

Ранее мы писали: Стивен Кинг уже посмотрел сиквел к «Черному телефону» — его отзыв не слишком детален, но убедителен