Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

25 сентября 2025 19:05
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

А легендарный «Титаник» даже не попал в топ-5.

Если говорить о Леонардо ДиКаприо, то его карьера — это сплошная череда выдающихся ролей и высоких оценок критиков. Но какие же фильмы с его участием получили наивысшие рейтинги?

На сайте Rotten Tomatoes можно увидеть подборку, отражающую мнение критиков со всего мира, где собраны лучшие работы актёра. На вершине рейтинга оказались три картины, которые особенно впечатляют: «Битва за битвой», «Поймай меня, если сможешь» и «Убийцы цветочной луны».

Любопытно, что первое место занимает фильм, который ещё не вышел в прокат — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Его премьера состоится в США 26 сентября, но он уже вызвал невероятный интерес критиков.

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Эта подборка показывает, как ДиКаприо умеет выбирать проекты — от динамичных драм и криминальных историй до исторических эпопей и психологических триллеров. Каждая роль здесь уникальна, и рейтинги подтверждают, что критики по всему миру ценят его мастерство.

Ниже — топ-10 лучших фильмов ДиКаприо по версии Rotten Tomatoes с процентом одобрения критиков:

Фильм Год выхода Рейтинг Rotten Tomatoes
«Битва за битвой» 2025 97%
«Поймай меня, если сможешь» 2002 96%
«Убийцы цветочной луны» 2023 93%
«Отступники» 2006 91%
«Что гложет Гилберта Грейпа» 1993 90%
«Титаник» 1997 88%
«Начало» 2010 87%
«Джанго освобожденный» 2012 87%
«Авиатор» 2004 86%
«Однажды… в Голливуде» 2019 86%

Этот топ отлично демонстрирует диапазон ДиКаприо — от культового «Титаника» до самых свежих драм и криминальных историй. Даже не вышедший фильм уже взлетел на первую позицию, что только подогревает ожидания зрителей.

Ранее мы писали: Стивен Кинг уже посмотрел сиквел к «Черному телефону» — его отзыв не слишком детален, но убедителен

Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых» (2009), «Битва за битвой» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Читать дальше 29 сентября 2025
Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость Читать дальше 1 октября 2025
Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами Читать дальше 1 октября 2025
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее Читать дальше 29 сентября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Читать дальше 2 октября 2025
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох Читать дальше 2 октября 2025
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Читать дальше 2 октября 2025
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте «Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше