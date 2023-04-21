97-летняя Вера Васильева не делала ни одной пластической операции: вот что стало с ее лицом

Вера Васильева уверена, что пластика — это то, без чего может обойтись каждая женщина. Актриса не вдохновилась примером многих своих коллег по цеху и всегда обходила кабинет хирурга стороной.

В свои 97 лет звезда экрана выглядит даже лучше, чем в молодости. Поклонники не устают удивляться тому, что из круглолицей простушки из фильма «Сказание о земле Сибирской» артистка превратилась в эталонную красотку, время над которой не властно.

Тем временем знаменитость отмечает, что всегда следила за своим весом и осанкой. Также, по словам Васильевой, важно не забывать, что прическа всегда должна быть идеальной, а отношение к жизни — исключительно позитивным.

Между тем в Сети не устают восхищаться Верой Кузьминичной и гадать, что же помогло ей сохранить свое очарование.