97-летняя Вера Васильева не делала ни одной пластической операции: вот что стало с ее лицом
Внешность артистки многим не дает покоя.
Вера Васильева уверена, что пластика — это то, без чего может обойтись каждая женщина. Актриса не вдохновилась примером многих своих коллег по цеху и всегда обходила кабинет хирурга стороной.
В свои 97 лет звезда экрана выглядит даже лучше, чем в молодости. Поклонники не устают удивляться тому, что из круглолицей простушки из фильма «Сказание о земле Сибирской» артистка превратилась в эталонную красотку, время над которой не властно.
Тем временем знаменитость отмечает, что всегда следила за своим весом и осанкой. Также, по словам Васильевой, важно не забывать, что прическа всегда должна быть идеальной, а отношение к жизни — исключительно позитивным.
Между тем в Сети не устают восхищаться Верой Кузьминичной и гадать, что же помогло ей сохранить свое очарование.
«Красиво стареет», «Утерла нос силиконовым курицам», «Пластика ей не нужна была, потому что ее естественный образ мог сразить любого», «Не тратила жизнь и нервы на детей. Жила для себя. Это самое главное, сохранила здоровье», — пишут интернет-пользователи.