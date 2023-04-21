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97-летняя Вера Васильева не делала ни одной пластической операции: вот что стало с ее лицом

21 апреля 2023 20:30
97-летняя Вера Васильева не делала ни одной пластической операции: вот что стало с ее лицом

Внешность артистки многим не дает покоя.

Вера Васильева уверена, что пластика — это то, без чего может обойтись каждая женщина. Актриса не вдохновилась примером многих своих коллег по цеху и всегда обходила кабинет хирурга стороной.

В свои 97 лет звезда экрана выглядит даже лучше, чем в молодости. Поклонники не устают удивляться тому, что из круглолицей простушки из фильма «Сказание о земле Сибирской» артистка превратилась в эталонную красотку, время над которой не властно.

Тем временем знаменитость отмечает, что всегда следила за своим весом и осанкой. Также, по словам Васильевой, важно не забывать, что прическа всегда должна быть идеальной, а отношение к жизни — исключительно позитивным.

97-летняя Вера Васильева не делала ни одной пластической операции: вот что стало с ее лицом

Между тем в Сети не устают восхищаться Верой Кузьминичной и гадать, что же помогло ей сохранить свое очарование.

«Красиво стареет», «Утерла нос силиконовым курицам», «Пластика ей не нужна была, потому что ее естественный образ мог сразить любого», «Не тратила жизнь и нервы на детей. Жила для себя. Это самое главное, сохранила здоровье», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской», 1947
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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