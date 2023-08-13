97-летний Зацепин каждый день начинает с особенных ритуалов, которые продлевают жизнь

Александр Зацепин делает все, чтобы встретить 100-летний юбилей бодрым и активным. Известному композитору 97 лет, но он по-прежнему каждый день садится за работу, без которой не представляет своей жизни.

Оставаться в форме знаменитости помогают сразу несколько особенных ритуалов. Начало было положено еще в молодости. Тогда музыкант любил закаляться, что сильно укрепило его здоровье.

К тому же композитор всегда следил за питанием.

Зацепин не ужинает после шести часов вечера и никогда не позволяет себе за столом лишнего. Кроме того, он ограничивает употребление мяса.

Но это еще не все секреты народного артиста. Каждый день Александр Сергеевич начинает одинаково. Музыкант встает в шесть часов утра, а после делает зарядку и занимается йогой. Такой строгий режим позволяет ему сохранять бодрость тела и духа.