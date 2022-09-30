95 фильмов в 12 лет: что известно о современной Нике Турбиной

В 2020 году Виталия Корниенко вошла в десятку самых популярных актрис, потеснив в списке Марию Куликову и Любовь Аксенову. К тому времени маленькую девочку видели на экране уже почти все россияне. Впервые на съемки Виталия попала всего в 2 года, это был короткометражный проект «Макарошка». Через три года девочка «засветилась» в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон», а в 2019 году — в фантастическом проекте «Лучше, чем люди». В 2020 году Виталия получила главную роль в мелодраме «Лед 2».

Ее работоспособности и востребованности могли позавидовать даже взрослые актеры: в год с участием Корниенко выходило 5-6 проектов. В результате сейчас у 12-летней звезды уже накопилось 95 киноролей. Критики окрестили ее современной Никой Турбиной, памятуя о девочке-вундеркинде. К тому же в биографическом фильме о поэтессе в 2022 году Виталия сыграла героиню в детстве.

У девочки есть старшая сестра Вероника, которая тоже снимается в фильмах, но она не так популярна. Карьерами девочек занимается их мама, бывшая модель Олеся.