Киноафиша Статьи 94% на RT, 25 тысяч зрителей «в очереди»: автор «Человека-паука» превзошел сам себя — снял лучший хоррор за последние годы

27 января 2026 17:09
Даже у супергеройского хита рейтинг ниже.

Сэм Рэйми внезапно вспомнил о своих главных талантах. Первые рецензии на хоррор «На помощь!» («Send Help») выглядят так, будто режиссер снова поймал свой фирменный баланс — жестко, смешно и с удовольствием от происходящего на экране.

На Rotten Tomatoes у фильма сейчас 94% положительных отзывов, и это лучший результат Рэйми за последние годы. Даже «Человек-паук 2» с Тоби Магуайром в свое время остановился на 93%.

Критики в один голос пишут о возвращении режиссера к истокам: напряженный экшен, черный юмор и тот самый «безумный» стиль, за который его когда-то полюбили фанаты хорроров. Отдельно хвалят Рэйчел Макадамс, сыгравшую главную роль — ее работа часто упоминается как один из главных плюсов фильма.

Inverse отмечает, что Рэйми впервые за 16 лет снова снял по-настоящему остросюжетный ужастик, Independent хвалит смесь кровавого экшена и злости, а Collider признает: даже при проблемах со сценарием кино получилось чертовски веселым.

Пожалуй, это лучший фильм ужасов за последние годы. Если людям по какой-то причине не нравится этот фильм, мне их невероятно жаль, — а это уже пишут первые зрители.

Без ложки дегтя не обошлось — в минусах чаще всего всплывают слабый сюжет и слишком предсказуемые повороты. Но общий настрой рецензий скорее восторженный, чем осторожный.

По сюжету офисная сотрудница Линда ненавидит своего начальника Брэдли Престона, но вынуждена лететь с ним в командировку. После авиакатастрофы они остаются вдвоем на необитаемом острове — и дальше начинается выживание с очень личным подтекстом.

В мировой прокат фильм выходит 30 января 2026 года. В России даты пока нет, но интерес уже высокий: на «Кинопоиске» новинку ждут 25 тысяч зрителей.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «На помощь!» (2026)
Валерия Белашкова
