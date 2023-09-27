93-летняя Пахмутова каждый день ест одно и то же блюдо: даже коронавирус навредить не смог

Александра Пахмутова, недавно ставшая вдовой, понемногу приходит в себя. Она возвращает обычный распорядок жизни, а близкие следят за ее состоянием. 93-летняя женщина является ярким примером звездного долгожителя. При этом она никогда не скрывала, что выступает против интенсивных физических нагрузок и диет. И даже никакого специального здорового образа жизни Пахмутова не ведет.

Однако определенные принципы в питании у нее все же имеются. Каждое утро звезда начинает с одного и того же блюда. На завтрак она ест питательную кашу — гречневую или овсяную.

Такое блюдо дает ей силы и энергию на весь оставшийся день.

Также Пахмутова не пренебрегает регулярными обследованиями у врачей, которые помогают ей контролировать здоровье. Этот комплекс мер показал свою эффективность во время пандемии коронавируса.

Тогда композитор заболела опасным недугом, и ее состояние даже оценивалось как сложное. Медики опасались возможных последствий для организма. Однако Пахмутова легко перенесла лечение, быстро восстановилась и вскоре уже блистала в эфире ток-шоу.