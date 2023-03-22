92-летний миллиардер готовится к свадьбе: от правды о невесте глаза на лоб полезут

На днях мировую общественность потрясла новость о грядущей свадьбе миллиардера Руперта Мердока и его новой пассии. Самому жениху уже 92 года, а его избраннице — 66.

Невестой стала Энн Лесли Смит, и она будет уже пятой официальной женой медиамагната. В прошлом году Мердок развелся с красоткой Джерри Холл. А вот о нынешней пассии такого сказать нельзя. Внешность Смит далека от идеала. У нее грубые и мужеподобные черты лица, которые сильно ее старят.

Пользователи Сети, узнав правду о невесте, были ошарашены. Все привыкли к тому, что миллиардеры берут себе в жены роскошных красоток, похожих на Барби, но Смит больше напоминает самого Мердока.

Сам медиамагнат надеется, что этот брак принесет ему счастье. Свадьба Мердока и Смит должна состояться этим летом. После торжества молодожены планируют жить на четыре дома, три из которых находятся в США, а один — в Великобритании. Мердок владеет несколькими популярными СМИ в Штатах, среди которых The Sun, Fox News и Times. Его состояние оценивают в 20 млн долларов.