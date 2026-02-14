900 тысяч зрителей в боевой готовности — «Король и Шут. Навсегда» вот-вот выйдет в кино: все, что известно о релизе

Три года назад, когда вышел сериал «Король и Шут», многие фанаты группы выдохнули с облегчением. Историю про Горшка и Князя сняли не халтурно, а с душой, да еще и придумали классный ход: реальная жизнь музыкантов переплеталась с миром их песен.

В сказочной вселенной герои в итоге воссоединились и уехали в закат навстречу новым приключениям, а в реальной — все закончилось грустно, как мы знаем.

Уже 19 февраля 2026 года в российский прокат выходит полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда». Это прямое продолжение сериала, но при этом самостоятельное произведение — можно смотреть и тем, кто с сериалом не знаком, но фанатам будет, конечно, интереснее.

Режиссером снова выступил Рустам Мосафир, а главные роли исполнили те же актеры: Константин Плотников и Влад Коноплев. Съемки стартовали в октябре 2024 года, в Мурманской области на полуострове Рыбачий — чтобы передать нужную атмосферу холода и мрачности.

Сюжет на этот раз почти целиком разворачивается в сказочном мире. Горшок похищает Князя из реальности и затягивает в панк-вселенную, которой грозит гибель. Там бесчинствует Некромант — персонаж одноимннной песни, который поднимает армию мертвецов и хочет всн разрушить. Друзьям предстоит спасти этот мир, а заодно и разобраться в своих отношениях.

В фильме обещают много отсылок к классике «Короля и Шута». Уже известно, что прозвучат «Некромант», «Мертвый анархист», «Воспоминания о былой любви», «Проклятый старый дом» и не только. Визуально это будет кроваво-готическое фэнтези с мечами и замками.

На данный момент почти 900 тысяч зрителей на «Кинопоиске» добавили фильм в список ожидаемого. После кинотеатрального проката фильм появится на «Кинопоиске». Для поклонников группы это, наверное, главная премьера года.