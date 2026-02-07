900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

Кажется, мы становимся свидетелями исторического события. Триллер «Горничная» с Сидни Суини не просто лидирует в прокате спустя месяц после выхода, он методично движется к тому, чтобы стать первым в истории российских кинотеатров фильмом в жанре эротического триллера, который соберёт миллиард рублей.

На 6 февраля его касса уже достигла 909 миллионов, и после уикенда может собрать еще 160 млн, передает Бюллетень кинопрокатчика. А значит цифра может приближается к отметке в миллиард. Уже на следующей неделе проект обойдёт легендарные «Пятьдесят оттенков серого, чей рекорд 2015 года ( 926,8 млн рублей) десять лет казался победимым для эротики.

И это при том, что «Горничная» держится в топе, с лёгкостью обходя даже новинки со Стэйтемом. Про «Пельмени» Бузовой и говорить нечего — они даже близко не стояли.

Секрет успеха — не только в откровенных сценах. Сидни Суини со своим «славянским» типажом (который так полюбился и западной, и нашей аудитории) сыграла не просто жертву, а сложного персонажа. Её героиня, Милли, выходит из тюрьмы и попадает в ад — в роскошный дом к идеальной на вид паре (Аманда Сайфред и Брэндон Скленар), где изощрённый психологический террор постепенно сменяется опасной страстью.

Сборы в 19-20 миллионов в будний день — феноменальные для эротического триллера. «Горничная» доказывает: можно снять психологический хоррор о насилии и зависимости, насытить его пикантными сценами, и добиться оглушительного кассового успеха. Рекорд «Пятидесяти оттенков» падёт.