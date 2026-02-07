Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

7 февраля 2026 17:09
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

Грудастая красотка делает невозможное в российском прокате.

Кажется, мы становимся свидетелями исторического события. Триллер «Горничная» с Сидни Суини не просто лидирует в прокате спустя месяц после выхода, он методично движется к тому, чтобы стать первым в истории российских кинотеатров фильмом в жанре эротического триллера, который соберёт миллиард рублей.

На 6 февраля его касса уже достигла 909 миллионов, и после уикенда может собрать еще 160 млн, передает Бюллетень кинопрокатчика. А значит цифра может приближается к отметке в миллиард. Уже на следующей неделе проект обойдёт легендарные «Пятьдесят оттенков серого, чей рекорд 2015 года ( 926,8 млн рублей) десять лет казался победимым для эротики.

И это при том, что «Горничная» держится в топе, с лёгкостью обходя даже новинки со Стэйтемом. Про «Пельмени» Бузовой и говорить нечего — они даже близко не стояли.

Секрет успеха — не только в откровенных сценах. Сидни Суини со своим «славянским» типажом (который так полюбился и западной, и нашей аудитории) сыграла не просто жертву, а сложного персонажа. Её героиня, Милли, выходит из тюрьмы и попадает в ад — в роскошный дом к идеальной на вид паре (Аманда Сайфред и Брэндон Скленар), где изощрённый психологический террор постепенно сменяется опасной страстью.

Сборы в 19-20 миллионов в будний день — феноменальные для эротического триллера. «Горничная» доказывает: можно снять психологический хоррор о насилии и зависимости, насытить его пикантными сценами, и добиться оглушительного кассового успеха. Рекорд «Пятидесяти оттенков» падёт.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Читать дальше 26 мая 2026
Сходил на лучший ужастик года – 5 причин и вам бежать на «Обсессию» со всех ног: «Кринжово, кайфово, страшно – спать я больше не смогу» Сходил на лучший ужастик года – 5 причин и вам бежать на «Обсессию» со всех ног: «Кринжово, кайфово, страшно – спать я больше не смогу» Читать дальше 24 мая 2026
Netflix снова попал в точку: звёзды «Игры в кальмара» №388 и №149 снялись в триллере, который сравнивают с «Паразитами» и «Чёрным зеркалом» Netflix снова попал в точку: звёзды «Игры в кальмара» №388 и №149 снялись в триллере, который сравнивают с «Паразитами» и «Чёрным зеркалом» Читать дальше 24 мая 2026
Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Читать дальше 26 мая 2026
«Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается «Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается Читать дальше 26 мая 2026
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Читать дальше 26 мая 2026
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Читать дальше 26 мая 2026
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» 17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» Читать дальше 26 мая 2026
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше