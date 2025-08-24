Меню
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

24 августа 2025 16:40
Мультфильм обошел фаворитов с голливудскими звездами первой величины.

2024-й обошелся без громких сенсаций в сегменте фэнтези — ни драконьего эпика, ни магических трюков с бюджетом на полконтинента. «Дева и дракон» с Милли Бобби Браун получился скорее аттракционом «разочек посмотреть и забыть», а «Воображаемые друзья» Райана Рейнольдса ушли больше в сторону семейного кино с налетом мелодрамы, чем в чистое фэнтези. Отсюда и парадокс.

Главным хитом жанра критики назвали вовсе не блокбастер, а анимационный фильм Netflix «Орион и тьма», который собрал 91% свежести на Rotten Tomatoes, но при этом умудрился получить меньше 10 тысяч оценок на «Кинопоиске». И объяснение такому феномену можно объяснить легко, взглянув на графу «сценарист».

Чарли Кауфман и детское кино — странный, но работающий союз

Авторы проекта позвали к сценарию Чарли Кауфмана — того самого, что писал «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума». Обычно его имя ассоциируется со сложнейшими мета-головоломками, но в «Орионе» он неожиданно работает для детей.

Только делает это без привычного снисхождения: фильм разговаривает с юной аудиторией как с равными, а взрослым подкидывает свои фирменные философские ребусы.

Сюжет с простого страха доходит до большой метафоры

Орион — мальчик, боящийся буквально всего, от пчел до космических лучей. Но главный ужас его жизни — тьма. И однажды сама Тьма (с голосом Пола Уолтера Хаузера из новой «Фантастической четверки: Первые шаги») приходит, чтобы доказать: бояться ее не стоит.

Начинается фантастическое путешествие по ночному миру, где есть Дрема, Сны, Тишина, а также неожиданные спутники вроде «Необъяснимых шумов».

Вроде бы типичный сказочный квест, но в истории появляется мета-уровень: взрослый Орион пересказывает эту историю своей дочери, и та вмешивается в повествование. Получается диалог поколений о страхах и том, как мы их проживаем.

«Кажется, это один из самых взрослых детских мультфильмов, что я видел за всю свою жизнь. Сперва смотришь чисто как развлечение, затем начинаешь думать. Начинаешь… и не можешь остановиться» — настаивает один из обозревателей.

Почему критики в восторге

Рецензенты отметили сразу три вещи:

  • визуальный стиль, который выглядит просто, но тонко играет с контрастами света и тьмы;
  • голоса актеров: Джейкоб Тремблей делает Ориона занудным, но симпатичным, а Хаузер превращает Тьму в теплого и доброго персонажа;
  • главное — сценарий, который признает: страхи никуда не исчезают после одной волшебной ночи. С ними можно научиться жить, и в этом нет ничего стыдного.

Фэнтези без драконов, но с душой

Эксперты ScreenRant назвали «Орион и тьму» лучшим фэнтези 2024 года. И это любопытный случай: жанр здесь работает без рыцарей, магии и эпических сражений. Все строится на внутреннем конфликте маленького героя и универсальной теме — как человек примиряется с тем, что пугает.

Получился не блокбастер, а скрытая от посторонних глаз жемчужина, которая, возможно, останется более долговечной, чем многие зрелищные конкуренты Netflix.

Фото: Кадр из мультфильма «Орион и Тьма» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
