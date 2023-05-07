90 раз ложился под нож хирурга: живого Кена на фото до операций не узнать

Джастин Джедлика с самого детства был недоволен собой. Уже в 13 лет он решил, что сделает пластическую операцию. Когда юноше исполнилось 18, он впервые оказался на операционном столе.

Тогда американец решился на ринопластику, поскольку считал свой нос слишком массивным. На этом Джедлика не остановился. Он поставил перед собой цель — сделать свою внешность идеальной. И сегодня с гордостью носит звание живого Кена.

На лице знаменитости не осталось места, до которого не дотронулся бы скальпель хирурга. На счету Джастина как минимум 90 операций. Корректировал он и свое тело — например, «нарастил» плечи и мышцы при помощи имплантов.

И если Джастин вполне доволен своим кардинальным преображением, то интернет-пользователи пребывают в шоке. Особенно впечатлены те, кто видел, как Джедлика выглядел еще до того, как перекроил себя до неузнаваемости. По мнению многих, живой Кен прежде был симпатичным, а теперь выглядит слишком неестественно и пугающе.