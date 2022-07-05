90-летний старик фору даст: состояние Крутого перепугало россиян

В июле этого года артист отметит свое 68-летие.

Игорь Крутой шокировал поклонников своим болезненным внешним видом. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездач ».

Прославленный композитор последние месяцы крайне редко появляется на публике. Музыкант, как пишут СМИ, не так давно перенес операцию: ему удалили опухоль в поджелудочной железе. И большую часть времени он проводит в окружении своих близких, делая исключения лишь по самым значимым поводам. Одним из таких мероприятий и стал день рождения Мартина Киркорова.

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Как отметили поклонники, не оставившие без внимания снимки с праздника, Крутой на всех кадрах выглядит весьма изможденным и болезненным. Одни предположили, что это последствия операции, а другие уверены, что на музыканте сказывается столичная жара и другие болезни.