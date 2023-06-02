90-килограммовая модель рассекретила необычную диету: результат ошеломительный

Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм ошарашила поклонников странным житейским советом. 35-летняя американка поделилась снимком, на котором она спит с заклеенным ртом. По словам Эшли, это нужно попробовать всем, и вот почему.

Грэм утверждает, что таким образом лечатся проблемы с носовым дыханием и храпом. Однако многим это объяснение показалось неубедительным. Да и врачи считают, что такие методы лишь вредят здоровому сну. Поэтому поклонники звезды уверены, что таким образом она борется со своим неумеренным аппетитом, а не с храпом. И эта суровая диета дала свои результаты.

За последние месяцы 90-килограммовая пышка Эшли значительно похудела. Ее фигура заметно постройнела и обрела более женственные очертания. Так, недавно Эшли появилась в прозрачном сверкающем платье, под которым было только нижнее белье.

Поклонники пришли в восторг, увидев похорошевшую модель. Но другая часть фанатов отвернулась от Грэм, ведь, по их словам, своим похудением она предала идеи бодипозитива.