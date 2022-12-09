9-летняя школьница бесследно исчезла на 24 дня: имя ее похитителя потрясло весь мир

В 2008 году Великобританию потрясла страшная новость. 9-летняя девочка Шеннон Мэтьюз бесследно пропала. В тот день школьницу последний раз видели около 15 часов дня, когда она вышла с урока плавания. До дома ей было идти не более 700 метров. Но там она так и не появилась.

Спустя несколько часов Карен, мать Шеннон, позвонила в полицию и сообщила о пропаже. Расследованием дела занимались более 250 офицеров полиции и еще 60 детективов. Они опрашивали водителей, обследовали рядом расположенные дома, искали возможных свидетелей похищения. Но шли дни, а Шеннон не могли найти.

Девочку обнаружили лишь спустя 24 дня после исчезновения, и имя ее похитителя потрясло весь мир. Оказалось, что пропажу дочери тщательно спланировала Карен. Она спрятала девочку в квартире мужчины по имени Донован, родственника своего молодого возлюбленного. Женщина собиралась продавать информацию о Шеннон СМИ. Кроме того, по ее плану, вскоре школьницу должен был обнаружить на рынке сам Донован, чтобы получить за нее обещанное властями вознаграждение.

Карен осудили на восемь лет, как и ее пособника. Спустя три года она вышла на свободу за примерное поведение. Женщина изменила образ жизни и стала волонтером. С дочерью она не пыталась связаться. После освобождения Шеннон много занималась с психотерапевтом, после чего ее удочерила приемная семья.