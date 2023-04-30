9 лет назад эта девушка весом 26 кг заставила переживать всю страну: что с ней сейчас

В юности Анна Егрчукова оказалась на грани жизни и смерти. В 17 лет при росте 168 см она весила 65 кило. В своем теле девушка чувствовала себя комфортно, но все изменилось после колкого замечания одноклассника.

Чтобы утереть нос своему обидчику, Анна принялась худеть и довела себя до нервной анорексии. К 19 годам она весила уже 26 кило и заставила переживать всю страну. В 2014-м Егрчукова появилась в студии одного из популярных шоу, чтобы обрести шанс на выздоровление. В ее случае без помощи квалифицированных специалистов было не обойтись.

Анна и ее мама обратились сразу к нескольким врачам. К тому же девушке начали писать слова поддержки совершенно незнакомые люди. Все это подарило ей надежду на новую жизнь.

С огромным трудом Егрчуковой удалось победить свой смертельный диагноз. Спустя год она вновь засветилась на голубых экранах: тогда ее вес составлял уже 48 кило. Однако это далеко не все изменения, которые произошли с героиней шоу.

Анна встретила свою любовь, вышла замуж и теперь носит фамилию Храмчихина. Кроме того, девушка окончила столичный юридический институт. Что же касается веса, то она по-прежнему следит за ним, но теперь ее главные помощники в этом — здоровое питание и занятия спортом.