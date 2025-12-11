9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок

Сейчас все фанаты следят за восьмым сезоном «Моей геройской академии», который стартовал в октябре 2025-го. И многих уже мучает вопрос: «А что дальше? Будет ли девятый?».

Ответ, увы, окончательный. Авторы официально объявили, что восьмой сезон станет последним для основного сериала. История Изуку Мидории и его класса 1-A подходит к логическому завершению.

Но хорошая новость в том, что со вселенной героев прощаться рано. Уже 5 января 2026 года на экраны вернётся спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона». Это будет его второй сезон.

Если в основной линии мы следили за учениками престижной академии, то здесь всё по-другому. Спин-офф рассказывает о «героях-линчевателях» – тех, кто борется со злом без официальной лицензии.

Главный герой – молодой парень Коичи Хаимавари по прозвищу «Ползущий». Он тоже мечтал стать героем, но в академию так и не попал. Теперь он и его команда действуют в тени, в тех самых «серых» зонах закона, куда легальные герои не заглядывают.

Их история отлично дополняет основной сюжет, показывая другую, непарадную сторону этого мира. Так что девятого сезона не будет, но в январе нас ждёт достойная замена.

