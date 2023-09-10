9 детей и брак с молодой: главным секс-символом СССР был вовсе не Абдулов

Андрей Миронов и Александр Абдулов славились не только своими карьерными успехами, но и любовью фанаток. Миллионы женщин пытались познакомиться со знаменитыми артистами, однако далеко не они были главными секс-символами страны.

Как оказалось, большей популярностью пользовался музыкант Ренат Ибрагимов. Знаменитость был женат трижды, а вторая и третья супруги были значительно моложе. И второй жене Альбине он даже предлагал многоженство, так как не мог выбрать между избранницами.

За годы жизни Ибрагимов становился отцом восемь раз. Первая супруга родила ему двоих детей, вторая — тоже двоих, а третья жена Светлана подарила ему четырех наследников. И музыкант не скрывал, что мечтает стать отцом и в девятый раз.

И до последних дней жизни поклонницы осыпали Ибрагимова комплиментами. Он никогда не страдал от недостатка внимания противоположного пола и отличался любвеобильностью.