89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты

Звезда экрана до сих пор может дать фору многим молодым артисткам.

Софи Лорен прославилась не только своим ярким талантом, но и красотой. В течение многих лет она считалась одной из самых привлекательных женщин в мире, поэтому даже в 89 лет покоряет сердца поклонников по всему миру.

Как оказалось, поддерживать красоту и фигуру ей помогает специальная диета, которой она придерживается долгие годы. По словам самой Лорен, практически каждый день она ест макароны, которые являются ее любимым блюдом. И знаменитость старается не ограничивать себя в еде, ведь верит, что вкусный обед помогает поднять настроение.

«Всему, что вы видите, я обязана спагетти!» — заявила артистка в одном из интервью.

При этом Софи отметила, что предпочитает добавлять в пасту свежую зелень, оливки, томатный соус и нежирный сыр. Этих ингредиентов, как утверждает легенда итальянского кино, вполне достаточно, чтобы приготовить полноценный и вкусный ужин.