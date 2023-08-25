86-летняя Оленька из «Служебного романа» до сих пор красавица: секрет крайне прост

Маска из огурцов тут ни при чем.

Светлана Немоляева полна сил и творческой энергии. Вот уже 64 года актриса выходит на сцену Московского академического театра им. Маяковского, восхищая народ талантом и красотой.

Оленьке из «Служебного романа» этой весной стукнуло 86 лет. Чего уж греха таить: подруга Новосельцева постарела, но все равно осталась красавицей. Секрет своего очарования знаменитость за семью печатями не держит.

Все оказалось предельно просто: женская привлекательность не совместима со злобой. Немоляева призналась журналистам «Комсомольской правды», что выглядит и чувствует себя бодро, поскольку в ее душе нет места обидам.

Артистка лучше промолчит, чем скажет что-то плохое о коллегах. За долгую карьеру ей пришлось поработать под началом восьми художественных руководителей, но ни с одним из них ни разу не было конфликта. Вот у кого Александре Захаровой стоило бы поучиться.