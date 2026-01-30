8.5 на IMDb — ошибка: кинокритик выбрал самого переоцененного режиссера в истории человечества

Вы считаете «Птиц» и «Психо» эталоном саспенса? Кинокритик Александр Шпагин, кажется, готов вызвать вас на дуэль, конечно словестную, и популярно объяснить, почему вы неправы.

В беседе с «Киноафишей» вердикт критика о легенде Голливуда был категоричен:

«Один из самых переоценённых режиссёров в истории человечества — это, конечно, Хичкок».

Причина проста — после просмотра двух десятков картин мастера у Шпагина сложилось чёткое впечатление, что все работы сделаны ужасающе: «Плохо сделанный родоначальник саспенса».

Критик яростно спорит со статусом Альфреда Хичкока, напоминая зрителям о немецком экспрессионизме 1920-х, на голову превосходящих работы мэтра. А хичкоковские фильмы он характеризует как «лепилово» — невыстроенные, с драматургическими косяками.

Яркий пример — «Птицы», которые сегодня, по его мнению, «смотрится как какая-то пародия».

«Да и глупая какая-то картина просто. Тем более что в те годы, и в тридцатые, и в сороковые работали действительно потрясающие мастера триллеры, это и Джон Форд был в Америке, и, конечно, Клузо. Фильмы, которые сейчас прекрасно смотрятся, и, конечно, выдающаяся английская послевоенная волна нуара».

Шпагин видит в Хичкоке не гения, а гения саморекламы — этакого Сальвадора Дали от кинематографа, который «усы закручивал» и создавал имидж, затмивший реальное содержание его работ.