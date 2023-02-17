85-летний Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия: правило только одно

Энергичности и жизнелюбию Николая Дроздова можно только позавидовать. В свои 85 лет телеведущий даст фору многим молодым коллегам. И дело тут не только в отменном здоровье.

В конце января звезда экрана угодил в больницу с серьезными травмами. В результате падения Дроздов сломал несколько ребер, одно из которых задело легкое. Поклонники переживали за своего любимца, но, к счастью, тот поправился и уже практически вернулся к привычному образу жизни.

Дроздов признается, что его «хоронили» множество раз, но он по-прежнему живее всех живых. Секрет своего долголетия Николай Николаевич охотно раскрыл в беседе с изданием «Экспресс газета».

Зоолог подчеркнул, что главное для него — каждый день радоваться тому, что он может «ходить и даже бегать по делам». Вдобавок к этому зоолог давно занимается йогой, не ест мясо и избегает любой вредной пищи. Также телеведущий давно отказался от курения и употребления алкоголя и всячески избегает любых хирургических вмешательств.