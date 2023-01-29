85-летнего Митяя из «Джентльменов удачи» теперь не узнает ни один россиянин (фото)

Персонажа Митяя из обожаемых «Джентльменов удачи» наверняка помнит каждый зритель. Мелкий уголовник в исполнении Анатолия Яббарова получился настолько правдоподобным, что возникали опасения насчет его уголовного прошлого.

Все дело в том, что Яббаров умел очень сильно вживаться в роль и буквально становился своим персонажем. Об этом говорит даже тот факт, что при съемках фильма «Жили-были старик со старухой» некоторые сцены с его участием пришлось вырезать — насколько реалистичными они вышли. Роль сектанта Володи, кстати, была первой для актера, ведь тогда он еще был студентом третьего курса ГИТИСа.

Позже Анатолий снимался в огромном количестве фильмов, однако главных ролей не получал, играя лишь второстепенных или даже эпизодических персонажей. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем — Анатолий Ахмедович преуспел в роли постановщика. Первой его работой стала сказка «Щелкунчик и мышиный король» в конце 80-х годов.

Кроме того, мужчина выпустил 2 книги. Конечно, Яббаров пропал с широких экранов в последние время, однако стало известно, что в нынешнем году планируется проект с участием 85-летнего актера. Наверняка, роль окажется серьезной — мужчина сильно изменился с возрастом, стал выглядеть солидно, даже слегка сурово.

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