800 тысяч за поздравление сирот: Клава Кока ответила на шокирующее обвинение

Последние несколько дней поклонники Клавы Коки обсуждают слухи о гонораре, который певица запросила за видеопоздравление сирот. Якобы артистка потребовала 800 тысяч рублей за короткое видео, а после согласилась снять его со скидкой в 100 тысяч. При этом исполнительница не собиралась делать поблажки для воспитанников детского дома.

Подобная информация шокировала фанатов Клавы. Кто-то из поклонников поверил громким заявлениям анонимных источников, а другие были уверены, что заметки нельзя считать правдивыми. В итоге артистка была вынуждена сама прокомментировать ситуацию. Как оказалось, весь скандал полностью придуман прессой.

«Ну какой же бред! Жалко, что 0% правды», — заявила артистка.

При этом Клава не рассказала, действительно ли ей поступало предложение от руководителей детского дома и собирается ли она на самом деле записать такое поздравление.